مباحثات سعودية إيرانية لترتيب استضافة الحجاج

الرياض (د ب أ)

عقد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، علي رضا رشيدان، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله "ترتيبات استضافة الحجاج".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، أن رشيدان، عبّر عن شكره للسعودية، وثمّن حفاوة الاستقبال والترحيب، كما أعرب عن شكره لبنتن على الجهود التي تبذل من أجل تعزيز سبل التواصل بين البلدين في ما يتعلق بشؤون الحجاج الإيرانيين.

وأكد الوزير السعودي أن المملكة تبدأ استعدادها مبكرًا لموسم الحج، باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج في الدول الإسلامية لمناقشة ترتيبات استضافة حجاج هذه الدول.

ووفقا للوزير السعودي فإن هذه الجهود تستهدف الوقوف على راحة الحجاج وتسخير كل الإمكانيات المتاحة، والتي أثمرت عن تحقيق نسب رضًا عالية لدى الحجيج، بما فيهم حجاج إيران، حيث تحرص المملكة أن يؤدي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رشيدان للمملكة منذ تسلمه منصب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، بعد ان تم انتخابه في الخامس من الشهر الجاري.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قالت الشهر الحالي إن زيارة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من وزير الحج السعودي، مشيرة إلى أن رشيدان سيبحث في المملكة شؤون أمور حج التمتع للموسم المقبل.