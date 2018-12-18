قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 24 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

أفاد تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال 24 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي فإن قوات من الجيش اعتقلت 24 "مطلوبًا فلسطينيًا" في الضفة الغربية، وأحالتهم إلى التحقيق.

ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتأتي الاعتقالات في ظل توترات تشهدها الضفة الغربية على خلفية اعتداءات وقعت خلال الفترة الماضية.

وذكرت الهيئة أن مصر والأردن تواصلان اتصالاتهما مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل وقف التصعيد الأمني في الضفة.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".