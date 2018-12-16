العالم في صور: السترات الصفراء تتظاهر للسبت الخامس على التوالي

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من تظاهرات "السترات الصفراء" للسبت الخامس على التوالي، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وبدء الدعاية الانتخابية في مدغشقر، وحتى بناء الكنيسة الأوكرانية كنيسة منفصلة عن روسيا.