الكويت ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام بالسويد

الكويت (أ ش أ)

رحبت الكويت بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد اليوم الخميس، في أعقاب مشاورات السلام التي عقدت فى العاصمة استوكهولم، حول عدد من ملفات الصراع الدائر بين تلك الأطراف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم - إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات؛ وذلك وفق المرجعيات الثلاث، وهى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

‏ ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه، حقنا لدماء الأشقاء، ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني، مشيدا فى الوقت نفسه بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد، والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وكانت مشاورات السلام اليمنية، قد اختتمت في السويد اليوم، بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، أهمها ملفا (الحديدة)، و(تعز)، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى.

ويقضي الاتفاق فيما يخص (الحديدة)، بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوما، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، وكذلك الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية، إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يوما.

كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها، وتعزيز وجود الأمم المتحدة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، كما اتفق الطرفان على إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي.