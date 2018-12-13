تركيا: 9 قتلى و47 جريحًا في حادث قطار بأنقرة (حصيلة جديدة)

أنقرة- (أ ف ب):

قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 47 آخرون في حادث قطار سريع وقع في وقت مبكر الخميس في العاصمة التركية أنقرة، حسب حصيلة جديدة أعلنها وزير النقل التركي.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 7 قتلى في الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية عندما اصطدم قطار في رحلة بين أنقرة وقونية (وسط) بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد.

وقال وزير النقل التركي جاهد طورهان للصحافيين في مكان الحادث إن الاصطدام أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم ستة ركاب وثلاثة عمال. وجرح 47 شخصا آخرين.

وذكر مكتب محافظ أنقرة أن سائق القطار بين القتلى.

ووقع الحادث في منطقة يني محله في غرب العاصمة. وقد سقط جسر صغير فوق القطار الذي سحقت واحدة من عرباته بالكامل، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن القطار كان يقل أكثر من مئتي راكب موضحة أن الحادث وقع بعد دقائق فقط على مغادرة محطة القطارات في أنقرة.

وشاهدت مراسلة وكالة فرانس برس فرق إنقاذ تعمل حول عربات بيضاء وزرقاء يغطيها حطام.

ويقوم منقذون من جمعية الهلال الأحمر التركي بتوزيع أغطية وحساء على الناجين الذين تم تجميعهم في جزء من طريق أغلق أمام السيارات.

وقال محافظ أنقرة واصب شاهين إن تحقيقا يجري لتحديد أسباب الحادث.