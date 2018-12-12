أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

11:17 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

القاهرة - مصراوي

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن ماي حصدت 200 صوتًا من نواب الحزب مقابل 117 صوتوا لصالح حجب الثقة عنها.

ونشر جراهام برادي، المسؤول عما يعرف بلجنة 1922، وهي لجنة خاصة في "حزب المحافظين" بيانًا، صباح اليوم، قال فيه "إن نسبة النواب الذين يطالبون بتصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي في البرلمان تعدّت 15 بالمئة".

وقالت ماي في وقت سابق من اليوم، في بيان في داونينج ستريت، إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.

ويأتي التحدي لمنصب ماي في أعقاب بلوغ النصاب القانوني، وهو 48 خطابًا بطلب إجراء التصويت من أعضاء البرلمان.

وتعرضت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد.

تيريزا ماي بريطانيا سحب الثقة حزب المحافظين

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم قرارا لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان