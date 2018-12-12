رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن قيادتها لحزبها

لندن - (د ب أ):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستدافع عن قيادتها لحزبها بكل ما لديها.

وقالت في كلمة، من أمام 10 داوننج ستريت،مقر إقامتها ومكتبها، إن أي تغيير في القيادة سيخلق "حالة من الغموض لا نستطيع تحملها فى الوقت الحالي".

وأضافت :"إضاعة أسابيع في تمزيق أنفسنا سيؤدي فقط إلى مزيد من الانقسام".

ومن المقرر أن يجري نواب حزب المحافظين تصويتا اليوم لحجب الثقة من ماي، بعد تلقي 48 طلبا من نواب من الحزب لحجب الثقة عنها.