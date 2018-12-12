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    رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن قيادتها لحزبها

    11:29 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن قيادتها لحزبها

    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

    لندن - (د ب أ):

    أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستدافع عن قيادتها لحزبها بكل ما لديها.

    وقالت في كلمة، من أمام 10 داوننج ستريت،مقر إقامتها ومكتبها، إن أي تغيير في القيادة سيخلق "حالة من الغموض لا نستطيع تحملها فى الوقت الحالي".

    وأضافت :"إضاعة أسابيع في تمزيق أنفسنا سيؤدي فقط إلى مزيد من الانقسام".

    ومن المقرر أن يجري نواب حزب المحافظين تصويتا اليوم لحجب الثقة من ماي، بعد تلقي 48 طلبا من نواب من الحزب لحجب الثقة عنها.

    لندن بريطانيا تيريزا ماي حزب المحافظين

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