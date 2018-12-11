حادث ستراسبورج: إصابة منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم مدينة ستراسبورج أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن منفذ الهجوم ذكر عمره 29 عامًا ومولود في فرنسا.

وتابع البيان، أن منفذ الشرطة مُدرج بالفعل على قوائم التطرف في فرنسا.

من ناحية أخرى، صنفت النيابة العامة الفرنسية الهجوم على أنه عمل إرهابي، وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقا في هجوم ستراسبورج.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية، أعلنت أنها تتابع هجوم ستراسبورج، الذي أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 11 آخرين، بعد عملية إطلاق النار في المدينة.

وتم إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، عقب الهجوم.

وأعلنت السلطات الفرنسية، تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن. بينما أعلنت مستشفيات المدينة حالة الاستنفار القصوى.