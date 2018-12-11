تقارير: مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ستراسبورج الفرنسية

القاهرة - مصراوي:

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث إطلاق نار في منتصف مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وذكرت "بي بي سي"، نقلًا عن الشرطة، أنه أصيب شخصان على الأقل نتيجة إطلاق النار، ولم توفر الشرطة مزيدًا من التفاصيل بعد.

من جانبها ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الروسية، أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق النار.