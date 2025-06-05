حجاج بيت الله يواصلون التوافد إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

وكالات

يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات، للوقوف اليوم الخميس، على صعيده الطاهر، وأداء ركن الحج الأعظم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقدم المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة غسان النعيمي رقما تقريبيا لعدد الحجاج الأجانب هذا العام، دون التطرق إلى عدد حجاج الداخل، وفقا لسكاي نيوز.

ووقف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات الطوارئ الخاصة للقيام بدورها ضمن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه استمع لشرح من قائد قوات الطوارئ الخاصة، تطرق فيه لجهود القوات في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطة الأمنية للحج، إضافة إلى دور القوات في حفظ النظام والإسهام في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

كما اطلع على تفاصيل الخطة التشغيلية لقوات الطوارئ الخاصة في منشأة الجمرات.