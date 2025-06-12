

وكالات

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام، جاء بفضل الخطط الأمنية والوقائية، والتنظيمية، والخدمية متكاملة الإعداد.

وشدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنفيذ الدقيق للخطط كافة.

جاء هذا بعدما وجه الملك سلمان برقية شكر للأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يهنئه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج، وفقا للعربية.

وبلغت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت 97.7%، وفقا لنتائج منصة قياس رضا المرضى الحجاج "بريسجيني" التي قاست تجربتهم الصحية، تحديدا بأقسام التنويم والطوارئ.

إذ كشف "مكة الصحي" عن أنه أعاد تصميم خارطة رحلة الحاج العلاجية، بما يبسط الإجراءات، ويقلل المحطات غير الضرورية داخل المنشآت، ما يقلص وقت الانتظار وتحسين تدفق الخدمة، عبر استخدام بطاقات تعريفية توضح خطوات الخدمة للحاج منذ دخوله المنشأة حتى انتهاء رحلته العلاجية.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت كشفت عن مشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع صحي في موسم حج 1446.

وأكدت أن هذه المشاركة جاءت تعزيزا لجودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، وانسجاما مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي ترفع أعداد المتطوعين، وتعزز إسهامهم في خدمة الحجاج.