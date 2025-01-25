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مدحت بركات يشارك في احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بمناسبة عيد الشرطة

08:45 م السبت 25 يناير 2025

المهندس مدحت بركات

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شارك المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، في فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة، الذي نظمه تحالف الأحزاب المصرية، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، واستعرض حجم التضحيات التي قدمتها وزارة الداخلية من دماء أبنائها، من الضباط والجنود والأفراد، التي بذلت حفاظًا على الأمن الداخلي.

وخلال الاحتفالية، التقى المهندس مدحت بركات بعدد من الشخصيات البارزة، حيث أعرب عن تقديره العميق لدور الشرطة في ترسيخ الأمن والاستقرار على مدار السنوات الماضية.

وأكد بركات أن جهود رجال الشرطة كانت وما زالت الحصن المنيع في مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلًا عن دورهم المحوري في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته. كما شدد رئيس حزب أبناء مصر على أهمية هذا الدور الوطني في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ الأمان في مختلف أنحاء البلاد.

المهندس مدحت بركات حزب أبناء مصر عيد الشرطة وزارة الداخلية
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