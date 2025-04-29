الاهلي و كولر "سلام يا صاحبي "!

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يبدو أن علاقة المدير الفني السويسري للنادي الأهلي "مارسيل كولر" بالنادي الذي وجه الشكر له، ستنتهي على طريقة فيلم "سلام يا صاحبي" للنجم الكبير عادل إمام .

لأن "كولر" ارتبط عاطفيا بالنادي الأهلي وجمهوره، حتى أنه بكى بشدة عند مغادرته غرفة خلع الملابس بملعب "مختار التتش".

كما ظهر من صور عناق، الكابتن الخطيب له، أنها كانت بمثابة وداع الأصدقاء .

لذلك لا أعتقد أن علاقة "كولر" بالأهلي ستنتهي في "الفيفا" أو حتى ستصل إليه.

وذلك رغم ما قيل عن عقد" كولر "مع الأهلي، وأنه سيتعين على الأهلي دفع راتبه عن الشهرين المتبقيين له هذا الموسم، بالإضافة إلى الموسم القادم بأكمله !

ورغم غضب الجماهير الأهلاوية عقب مباراة "صن داونز" وخروج الفريق من بطولته المفضلة وهي كأس "أبطال إفريقيا"، وإلقاء بعض الأفراد "الغاضبين" زجاجات المياه تجاه "كولر"، إلا أن ذلك أمر عفوي من البعض، في لحظة غضب، رغم أنه مرفوض بالطبع، لكنه يحدث في الكثير من ملاعب العالم ولا يعبر عن جمهور الأهلي الكبير .

وبالفعل "كولر "تفهم ذلك جيدا، ولم يقف عنده كثيرا أو قليلا .لذلك أعتقد أنه ستتم تسوية الأمور بين الأهلي و "كولر" بشكل ودي، لأنه عاشق للأهلي وجماهيره .

وبالعودة لما قدمه" كولر" للأهلي نجد أنه بالفعل قدم الكثير للفريق، وأن الفريق في عهده حصد "11" بطولة، وهو رقم كبير يقترب من أرقام الأسطورة "مانويل جوزيه". لكن ذلك لم يمنع أن "كولر" في الموسم الاخير، كان سيئا جدا وخسر معظم الألقاب !

بل إنه أضاع "شخصية" و"هيبة" الأهلي، فلا يمكن لأحد أن يتصور أن يلعب الأهلي مدافعا أمام مرماه طوال ٩٠ دقيقة علي ملعبه، ووسط أكثر من ٧٠ ألف من مشجعيه، لدرجة أنه لم تكن له ركنية واحدة طوال المباراة، بالتأكيد هو أمر لا يمكن تصديقه، حتى ولو كان الأهلي يلعب مع ريال مدريد الإسباني وليس مع "صن داونز" الجنوب إفريقي، فليس هذا هو الأهلي وليست هذه هي شخصية الأهلي !

كما أنه أضاع الكثير من البطولات السهلة، بحرصه الدفاعي المبالغ فيه جدا، وخسارته لمباريات كانت في المتناول مثل الهزيمة أمام "باتشوكا " المكسيكي، بضربات الترجيح في بطولة العالم للأندية، رغم أن الفريق المكسيكي أضاع أول ركلتين !

كما أنه خسر أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، رغم أن الزمالك يمر بظروف صعبة. وليس في أفضل حالاته .

كما كان سيئا جدا أمام بيراميدز الذي لعب بعشرة لاعبين وبدون أبرز لاعبيه مثل "ابراهيم عادل " و"رمضان صبحي" .

هذا بجانب أنه لم يعد يجيد قراءة المباريات، ودائما تغييراته من متأخرة، وفي الأغلب تكون خاطئة .

هذا فضلا عن قضائه على معنويات لاعبين موهوبين أمثال "أحمد عبد القادر"، و"أفشه"، و"كهربا" و"حسين الشحات " وغيرهم !

فمن يصدق أن يجلس"أشرف بن شرقي" و"حسين الشحات" و" وسام أبو علي" على دكة البدلاء في مباراة" صن داونز "باستاد القاهرة في الدور قبل النهائي !

إنني أري أن أكبر أخطاء "كولر" في الموسم الأخير، هي تخليه عن شخصية الأهلي الذي يهابه الجميع ولا يهاب أحدا .

وتسببه في تجرأ كثير من الفرق عليه .

كما أن علاقته باللاعبين ساءت في الفترة الأخيرة، ولم يعد قادرا على إضافة أي جديد للفريق .لذلك أرى أن التغيير كان ضروريا، بل إنه جاء متأخرا جدا، وربما يعود ذلك لظروف شروط التعاقد .

عموما علي إدارة الأهلي أن تنظر الآن للأمام، وتدقق في اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق .

وأرى أن الأفضل هو اختيار الألماني" ماركو روزه" لأنه الأصلح حاليا لقيادة الفريق في الفترة القادمة، حتى وإن استدعى الأمر التضحية المادية لأنه من الممكن أن يتدخل رجال الأعمال الأعضاء في مجلس الإدارة، أو المحبين للفريق، أو الشركة الراعية لدعم الصفقة، خاصة أن الأهلي بعد الصفقات الجديدة أصبح مدججا بالنجوم، ويحتاج إلى مايسترو قوي، لقيادة هذه النجوم .

كما أن المدير الفني السابق للزمالك "جوميز "مرتبط حاليا بتعاقد مع "الفتح" السعودي وهناك شرط جزائي كبير وصعوبة في استقدامه. رغم أن الأهلي قد يلجأ إليه، إذا فشل في التعاقد مع مدير فني كبير حتى نهاية شهر مايو .

عموما مرحلة "كولر" انتهت بحلوها ومرها، وأتمنى أن تظل علاقة الصداقة الطيبة بينه وبين الأهلي، ويقول له الجميع "سلام يا صاحبي" علي طريقة عادل امام في الفيلم الشهير .

وألا يضطر الجميع لأن يقول له "باي من غير سلام" على طريقة "باسم سمرة" في مسلسل "العتاولة" !