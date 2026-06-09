أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الماشية والأبقار المخصصة للتربية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انتهاء موسم الحصاد وزيادة إقبال المربين على شراء الرؤوس الصغيرة والعشار بغرض التربية والإنتاج.

ارتفاع اسعار الأبقار المخصصة للتربية

وأوضح حسين أبو صدام لـ مصراوي، أن الزيادة تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه للرأس الواحدة بحسب العمر والحجم والحالة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العجول الصغيرة التي كانت تباع بنحو 30 ألف جنيه ارتفعت إلى نحو 35 ألف جنيه، فيما سجلت بعض الرؤوس الأكبر أسعارًا أعلى وفقًا لمواصفاتها.

وأضاف أن الأبقار الحامل التي كانت تباع بنحو 60 أو 70 ألف جنيه ارتفعت أسعارها لتتراوح بين 65 و75 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الطلب الحالي يتركز على الماشية المخصصة للتربية وإنتاج اللبن والتكاثر، استعدادًا للمواسم المقبلة، في حين تراجع الطلب على الحيوانات الجاهزة للذبح بعد انتهاء عيد الأضحى.