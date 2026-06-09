إعلان

نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الأبقار المخصصة للتربية بين 5 و10 آلاف جنيه للرأس

كتب : محمد ممدوح

09:30 ص 09/06/2026

أسعار الأبقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الماشية والأبقار المخصصة للتربية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انتهاء موسم الحصاد وزيادة إقبال المربين على شراء الرؤوس الصغيرة والعشار بغرض التربية والإنتاج.

ارتفاع اسعار الأبقار المخصصة للتربية

وأوضح حسين أبو صدام لـ مصراوي، أن الزيادة تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه للرأس الواحدة بحسب العمر والحجم والحالة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العجول الصغيرة التي كانت تباع بنحو 30 ألف جنيه ارتفعت إلى نحو 35 ألف جنيه، فيما سجلت بعض الرؤوس الأكبر أسعارًا أعلى وفقًا لمواصفاتها.

وأضاف أن الأبقار الحامل التي كانت تباع بنحو 60 أو 70 ألف جنيه ارتفعت أسعارها لتتراوح بين 65 و75 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الطلب الحالي يتركز على الماشية المخصصة للتربية وإنتاج اللبن والتكاثر، استعدادًا للمواسم المقبلة، في حين تراجع الطلب على الحيوانات الجاهزة للذبح بعد انتهاء عيد الأضحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تربية الأبقار أسعار الأبقار نقيب الفلاحين الأبقار المخصصة للتربية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"كنز داخل شاحنة فول".. القصة الكاملة لمحاولة تهريب قطع أثرية بميناء نويبع
أخبار المحافظات

"كنز داخل شاحنة فول".. القصة الكاملة لمحاولة تهريب قطع أثرية بميناء نويبع
أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا
رياضة عربية وعالمية

أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. التفاصيل
صور و فيديوهات كأس العالم

أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. التفاصيل
بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
مدارس

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان