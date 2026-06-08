ردّ القارئ الطبيب أحمد نعينع، على ما تم تداوله قبل قليل، بشأن إيقافه عن التلاوات الخارجية بسبب أخطاء وقع فيه خلال البث المباشر لصلاة الفجر قبل أيام.

وقال "نعينع"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين:"لم يبلغني أحد بالإيقاف، وتلقيت قبل قليل اتصالا من إسماعيل دويدرا رئيس الإذاعة المصرية، والذي يعمل رئيسًا للجنة اختبار القراء والمبتهلين، لدعوتي لتلاوة القرآن في برنامج "من ماسبيرو" مساء الغد، بمناسبة ذكرى الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولم يذكر أي شيء عن الإيقاف".

وقال نعينع:" بالأمس أذيع لي قرآن السهرة، وقبلها بيومين كذلك، ولا أدري ما سبب تداول مثل هذه الأنباء في هذا الوقت، متابعًا:" تلقيت منذ أيام دعوة باللغة الإنجليزية لتلاوة القرآن الكريم على هامش انطلاق بطولة كأس العالم بأمريكا يوم الخميس المقبل".