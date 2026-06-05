تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، موقف أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة رشاح أبو عوض بحي الهرم، للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الإنجاز بالمراحل المختلفة للمشروع، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها بنطاق الحي.

وأوضح المحافظ خلال الجولة، أن المشروع يُنفذ بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي يعاني منها الأهالي نتيجة وجود المصرف، وفي مقدمتها انتشار القمامة والمخلفات، إلى جانب مد خدمات الصرف الصحي للمنطقة التي تُعد من المناطق المحرومة من تلك الخدمة، ضمن خطة المحافظة لتوصيل المرافق الأساسية للمناطق المستهدفة.

إنجازات المشروع وتوجيهات بسرعة استكمال الأعمال

أشار "الأنصاري" إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 10 شوارع بإجمالي 20 مطبق صرف صحي لمسافة 700 متر، من إجمالي 1300 متر بطول الرشاح المستهدف توصيل شبكات الصرف الصحي إليها.

وشدد على رئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومسؤولي الري، لسرعة الانتهاء من المراحل المتبقية للمشروع، بما يتيح لوزارة الري إلغاء المصرف نهائيًا والقضاء على الآثار السلبية المترتبة عليه.

تفقد محطة مناولة المريوطية

شملت جولة المحافظ، تفقد سير العمل بمحطة مناولة المريوطية، إذ تابع أعمال تفريغ الحمولات اليومية الواردة من قطاعات الأحياء المختلفة بنطاق المحافظة.

وراجع الدكتور أحمد الأنصاري، كذلك إجراءات نقل المخلفات الناتجة عن أعمال التجميع إلى مدفن شبرامنت الصحي، للتأكد من انتظام منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات.

رقابة على منظومة جمع ونقل المخلفات

حرص محافظ الجيزة على مراجعة دفاتر تسجيل الدخول والخروج اليومية لسيارات جمع المخلفات، للتأكد من تفريغ كامل الحمولات الواردة إلى محطة المناولة.

واطلع على آليات عمل منظومة التتبع الذكية التي أطلقتها المحافظة لمراقبة حركة سيارات جمع ونقل المخلفات، بدءًا من نقاط التجميع مرورًا بمحطة المناولة وحتى المدفن الصحي، بما يضمن إحكام الرقابة وتحسين كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

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