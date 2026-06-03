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"الأعلى للإعلام" يقرر حذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست "مع أميرة بدر".. ما السبب؟

كتب : أحمد العش

05:54 م 03/06/2026 تعديل في 06:05 م

أميرة بدر ومحمد حمودة

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اعتماد قرارات إدارة بودكاست "مع أميرة بدر" بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير، إذ أبدى المجلس قبوله لقرار مسؤولي البودكاست بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات بسبب ما تضمنته من محتوى حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.

ما سبب قرار الأعلى للإعلامي تجاه برنامج مع أميرة بدر؟

يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وفقًا للشكوى التي تقدم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان، والتي أكد فيها أن الحلقة انطوت على ما يؤدي إلى تكوين مفاهيم وانطباعات غير دقيقة لدى المشاهد بشأن مخاطر المواد المخدرة والتهوين من آثارها الصحية والنفسية.

وأكد المجلس الأعلى الإعلام حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين وسائل الإعلام من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول.

وأوضح المجلس في ختام بيانه، أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.

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المجلس الأعلى للإعلام المعايير الإعلامية صندوق مكافحة الإدمان أميرة بدر خالد عبدالعزيز

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