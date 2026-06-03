إعلان

هل يستمر صرف منحة الدعم الإضافي على مقررات التموين لشهر يونيو؟.. الوزارة توضح

كتب - محمد ممدوح:

01:53 م 03/06/2026

وزارة التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتساءل كثير من أصحاب البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية عن مصير منحة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا، وما إذا كان صرفها سيستمر خلال شهر يونيو 2026، بجانب موقف المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن الأشهر الماضية.

هل يستمر صرف منحة الدعم الإضافي على مقررات التموين؟

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار إتاحة صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي للمستحقين الذين تخلفوا عن الصرف، موضحة أن المنحة تشمل الدعم المقرر عن شهري مارس وأبريل 2026، على أن يتم استكمال صرفها خلال شهر يونيو الجاري بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية.

400 قيمة قيمة دعم التموين

وبحسب الوزارة، تبلغ قيمة منحة الدعم الإضافي 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر، بإجمالي 800 جنيه عن الشهرين، ويتم صرفها في صورة سلع تموينية من المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، وفقًا لرغبة المواطن واختياراته من السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن السلع الأساسية المتاحة ضمن المنحة تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، حيث يتم صرف 4 كيلو جرامات سكر بحد أقصى بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو جرامات أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 3 عبوات زيت سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة، فضلًا عن 6 أكياس مكرونة زنة 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للكيس.

وجددت وزارة التموين تأكيدها على حق المواطنين المستحقين في صرف كامل قيمة المنحة بالأسعار الرسمية المعلنة، مع حرية اختيار الأصناف التي يرغبون في الحصول عليها من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي تاجر تمويني أو منفذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية داخل نطاق المحافظة.

كما شددت الوزارة على جميع المنافذ التموينية بضرورة الإعلان بوضوح عن السلع المتاحة وأسعارها المقررة والالتزام بهامش الربح المحدد، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي منفذ يثبت ارتكابه مخالفات أو التلاعب بحقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التموين الدعم الإضافي مقررات التموين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
شئون عربية و دولية

ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
أخبار مصر

بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
قبل مونديال 2026.. من يملك العقدة الذهبية ومن يسقط في ركلات الترجيح؟
رياضة عربية وعالمية

قبل مونديال 2026.. من يملك العقدة الذهبية ومن يسقط في ركلات الترجيح؟
"أيدت صحتها".. النيابة تتسلم تحريات المباحث في مشاجرة صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

"أيدت صحتها".. النيابة تتسلم تحريات المباحث في مشاجرة صبري نخنوخ

لماذا أحب المصريون القدماء الذهب؟.. اعرف السر
علاقات

لماذا أحب المصريون القدماء الذهب؟.. اعرف السر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هل أصبحت الرخصة في خطر؟ .. الزمالك يتحرك بعد تأكيد العقوبة التأديبية
"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال
سعر الدولار يعكس اتجاهه ويرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم