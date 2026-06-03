يتساءل كثير من أصحاب البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية عن مصير منحة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا، وما إذا كان صرفها سيستمر خلال شهر يونيو 2026، بجانب موقف المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن الأشهر الماضية.

هل يستمر صرف منحة الدعم الإضافي على مقررات التموين؟

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار إتاحة صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي للمستحقين الذين تخلفوا عن الصرف، موضحة أن المنحة تشمل الدعم المقرر عن شهري مارس وأبريل 2026، على أن يتم استكمال صرفها خلال شهر يونيو الجاري بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية.

400 قيمة قيمة دعم التموين

وبحسب الوزارة، تبلغ قيمة منحة الدعم الإضافي 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر، بإجمالي 800 جنيه عن الشهرين، ويتم صرفها في صورة سلع تموينية من المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، وفقًا لرغبة المواطن واختياراته من السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن السلع الأساسية المتاحة ضمن المنحة تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، حيث يتم صرف 4 كيلو جرامات سكر بحد أقصى بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو جرامات أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 3 عبوات زيت سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة، فضلًا عن 6 أكياس مكرونة زنة 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للكيس.

وجددت وزارة التموين تأكيدها على حق المواطنين المستحقين في صرف كامل قيمة المنحة بالأسعار الرسمية المعلنة، مع حرية اختيار الأصناف التي يرغبون في الحصول عليها من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي تاجر تمويني أو منفذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية داخل نطاق المحافظة.

كما شددت الوزارة على جميع المنافذ التموينية بضرورة الإعلان بوضوح عن السلع المتاحة وأسعارها المقررة والالتزام بهامش الربح المحدد، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي منفذ يثبت ارتكابه مخالفات أو التلاعب بحقوق المواطنين.