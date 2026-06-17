إعلان

لا تنتقص من أولوية العامل المصري.. مصدر يحسم حقيقة تسهيل تعيين الأجانب بالمنشآت السياحية

كتب : محمد أبو بكر

05:55 م 17/06/2026

عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق مصدر مسؤول، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن مبادرة تيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، مؤكدًا أن المبادرة لا تتضمن أي استثناءات تتعارض مع القوانين المنظمة لسوق العمل أو تمنح الأفضلية للعمالة الأجنبية على حساب العمالة المصرية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن ما تم الإعلان عنه بين وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية يقتصر على تيسير وتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار التراخيص للحالات المستوفية للشروط القانونية، وليس تغيير القواعد المنظمة لتشغيل الأجانب داخل مصر.

الأولوية للعامل المصري

أوضح المصدر أن القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص عمل الأجانب ما زالت سارية كما هي، وتؤكد بشكل واضح أولوية تعيين العمالة المصرية متى توافرت الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة.

وأضاف أن منح تصريح عمل لأجنبي يظل خاضعًا للضوابط القانونية المعمول بها، والتي لا تسمح بالاستعانة بعمالة أجنبية في حالة توافر بديل مصري قادر على أداء العمل المطلوب.

التيسير في الإجراءات وليس الشروط

أشار المصدر إلى أن المبادرة التي تستمر لمدة 15 يومًا تستهدف تقليل زمن إصدار التراخيص للحالات المسموح بها قانونًا، خاصة في بعض المناطق السياحية مثل الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والعلمين والساحل الشمالي.

وأكد أن عبارة "وفقًا للوائح والقوانين" الواردة في نص المبادرة هي الأساس الحاكم للتنفيذ، بما يعني أن جميع الطلبات ستخضع للفحص والمراجعة وفق الاشتراطات القانونية المعتمدة دون أي تجاوز أو استثناء.

رد على الجدل المثار

شدد المصدر على أن ما تم تداوله بشأن فتح الباب على مصراعيه لتعيين العمالة الأجنبية أو منحها مزايا استثنائية غير دقيق، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو دعم الاستثمار وتسهيل الخدمات الإدارية للمنشآت السياحية، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمالة المصرية والالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين احتياجات الاستثمار والسياحة من ناحية، وحماية فرص العمل للمواطنين المصريين من ناحية أخرى، وهو ما تضمنه التشريعات واللوائح الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة تراخيص الأجانب وزارة العمل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نشاط رياح وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
أخبار مصر

نشاط رياح وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
إسماعيل فرغلي وصبحي خليل يشاركان في جنازة محمد مرزبان بالملابس البيضاء
زووم

إسماعيل فرغلي وصبحي خليل يشاركان في جنازة محمد مرزبان بالملابس البيضاء
"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ
حوادث وقضايا

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ
السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان تعزيز الشراكة وزيادة التبادل التجاري
أخبار مصر

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان تعزيز الشراكة وزيادة التبادل التجاري
"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ
حوادث وقضايا

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ وعصابته بواقعة التجمع
رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك
تدفقات الأموال الساخنة للأجانب تسجل صافي دخول بنحو 3.9 مليار دولار في أسبوع