بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، ونقل الخبرات المصرية في مجال الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة.

نقل تجربة التأمين الصحي الشامل إلى لبنان

واستعرض الدكتور أحمد السبكي التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما حققته من نجاحات في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، فضلًا عن بدء تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية، مؤكدًا أن المنظومة أصبحت نموذجًا عربيًا ملهمًا للإصلاح الصحي.

وأكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أصبحت منصة إقليمية لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الأشقاء العرب وتعزيز التعاون الصحي المشترك.

وأشار إلى أن نجاح نظم التأمين الصحي الشامل يعتمد على عدد من الركائز الأساسية، من بينها إعداد الدراسات الاكتوارية الدقيقة، وتوفير نظم تمويل صحي مستدامة، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتوسع في التحول الرقمي واستخدام البيانات في دعم القرار.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع لبنان والدول العربية ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن الهيئة تضع إمكاناتها الفنية والتشغيلية تحت تصرف الأشقاء في لبنان، ومستعدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مسارات التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي وبناء القدرات وتطوير نظم إدارة المنشآت الصحية.

التجربة المصرية نموذج عربي رائد

من جهته، أكد الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، أن ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح القطاع الصحي، وترسيخ التغطية الصحية الشاملة يمثل نموذجًا عربيًا رائدًا، مشيدًا بالتطور الذي شهدته المنظومة الصحية المصرية.

وأعرب وزير الصحة اللبناني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التأمين الصحي الشامل، وإدارة المنظومات الصحية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، فضلًا عن تطوير السياحة العلاجية.

وأكد رئيس اتحاد المستشفيات العربية أهمية تعزيز التعاون العربي في القطاع الصحي وتبادل الخبرات بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتأمين الصحي الشامل تعد من التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها إقليميًا.

حضر اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة آليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في مجالات تطوير نظم الرعاية الصحية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، والتحول الرقمي، والجودة والاعتماد، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجال السياحة العلاجية.

يذكر أن مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمشاركة واسعة من الجهات الصحية الدولية والإقليمية.