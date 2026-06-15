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بالصور.. إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا في الفان زون

كتب : أحمد العش

07:47 م 15/06/2026 تعديل في 07:58 م
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  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (1)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (4)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (2)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (5)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (3)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (6)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (7)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (9)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (11)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (12)
  • عرض 14 صورة
    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (8)
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    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (14)
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    إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا (13)

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تصوير – محمود بكار:

شهدت محطات مونوريل شرق النيل، اليوم الاثنين، إقبالًا لافتًا من جانب الجماهير المصرية، الراغبة في التوجه إلى منطقة الفعاليات بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 داخل منطقة المشجعين المعروفة بالـ فان زون.

وتوافد عدد كبير من المشجعين منذ الساعات الأولى على محطات المونوريل، في ظل الاعتماد عليه كوسيلة نقل رئيسية وسريعة للوصول إلى محطة الفنون والثقافة، الأقرب إلى موقع الفعاليات بالنهر الأخضر.

وشهدت القطارات المتجهة إلى العصمة الجديدة حالة من الزحام النسبي المصحوب بتنظيم حركي ملحوظ، مع تزايد أعداد الجماهير المتجهة لحضور الأجواء الجماهيرية المصاحبة للمباراة، والتي تشهد شاشات عرض عملاقة وفعاليات ترفيهية متنوعة.

ويأتي هذا الإقبال في إطار الحراك الجماهيري الكبير الذي تشهده العاصمة الجديدة مع انطلاق فعاليات متابعة مباريات المنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الجماهير المصرية بالمشاركة في الحدث الكروي العالمي.

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