تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تستخدم في الدهانات.. باحثة تغذية تحذر من استخدام التيتانيوم بعصير القصب

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، من استخدام مادة أكسيد التيتانيوم في بعض حالات غش عصير القصب، مؤكدة أن إضافتها بصورة عشوائية تشكل مخاطر على صحة المستهلكين.

القرار يحتاج دراسة.. نادر نور الدين: إدخال الخبز في الدعم النقدي يحمل مخاطر كبيرة

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن قرار إدخال الخبز في منظومة الدعم النقدي لم يحسم بعد، فهناك تصريحات متضاربة بين وزير التموين والنواب.

التموين تكشف حقيقة إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، ومنها رقم 850 ألف بطاقة، غير صحيحة.

التموين: استبعاد المستفيدين من الدعم يتم وفق معايير الدخل والإنفاق والملكية والحيازة

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها تكون عند انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو التابع.

متحدث الصحة: إقرار قانون الكادر الطبي 2014 لأول مرة لتنظيم أوضاع العاملين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توجيهات الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءة التشغيل داخل المنظومة الصحية.