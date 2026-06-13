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وزير التموين: المبالغ الجديدة ستواكب التضخم وأكثر مما يحصل عليه المواطن حاليًا

كتب : داليا الظنيني

08:39 م 13/06/2026

شريف فاروق

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أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن المبالغ المالية الجديدة للمواطنين في منظومة الدعم النقدي ستكون أكثر مما يحصلون عليه حاليًا وتواكب التضخم، مشيرًا إلى أن ميزانية الدعم زادت لـ180 مليار جنيه.

وأضاف فاروق خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطن كان لا يحتاج الـ150 رغيفًا فيأخذ 10 قروش، والآن سيأخذ قيمتها بالسغر الحر.

وأشار وزير التموين إلى أن عملية خروج ودخول الأسر من الدعم ستكون ديناميكية ومستمرة، ونسبة المستفيدين حالياً حوالي 65% من المجتمع.

وتابع: "في ناس بتورث البطاقة لولادها وفي ناس بتسيبه عند المخبز بالشهر، ودي جرائم شهيرة في التموين هتختفي بالمنظومة الجديدة".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن المواطن سيحصل على المبلغ بالكامل في محفظته المالية بالكارت، ويشتري السلع بنفس السعر الحر.

وأكد وزير التموين أن التاجر أو المتلاعب الذي يرغب في التلاعب بالمنظومة الجديدة لن يجد له طريقًا.

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شريف فاروق تضخم بطاقات تموين دعم

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