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اليوم.. وزير الصحة يتفقد مستشفيات المنيا ويتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب : أحمد العش

07:30 ص 13/06/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

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يزور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، محافظة المنيا، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على جاهزية عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل وزير الصحة جولته بتفقد مجمع الذكاء المكاني بمنطقة أبو فيلو، إذ يشهد تدشين تسجيل المواطنين على منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة وتوسيع مظلة التغطية الصحية للمواطنين.

تفاصيل جولة وزير الصحة بمحافظة المنيا اليوم

تشمل الجولة تفقد عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، من بينها: مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، والمستشفى الثلاثي الجامعي، ومستشفى أبوقرقاص المركزي، والوحدة الصحية بقرية أتليدم، إلى جانب مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى دير مواس التخصصي، وذلك لمتابعة مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الزيارة في أعقاب إعلان وزارة الصحة انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا مطلع يونيو الجاري، حيث تستهدف المنظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة لنحو 7 ملايين مواطن داخل 9 مراكز إدارية بالمحافظة.

وتندرج الجولة ضمن جهود الدولة لمتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استكمال أعمال ميكنة المنظومة، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية وتدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

ويذكر أنه يرافق وزير الصحة خلال الجولة كل من: اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

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الدكتور خالد عبدالغفار التأمين الصحي الشامل محافظة المنيا وزارة الصحة

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