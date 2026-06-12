تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الذي توفي إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي أسفر أيضًا عن إصابة إحدى المتدربات.

أعرب وزير الطيران المدني عن بالغ حزنه للحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وزير الطيران: توفير الرعاية الطبية الكاملة للمتدربة المصابة

وجّه الدكتور سامح الحفني على الفور بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم المطلوبة لها.

كما أعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابة وعودتها إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت.

وزير الطيران: فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب الحادث

كما وجّه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.

وأكد أن التحقيق سيشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والظروف المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وزير الطيران: لا تهاون مع أي مسؤولية أو تقصير

شدد الوزير على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن سلامة الطيران تأتي على رأس أولويات الوزارة.

أكدت وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مختلف قطاعات الطيران المدني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز منظومة السلامة الجوية والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري.