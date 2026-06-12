إعلان

وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة تدريب بأكتوبر

كتب : محمد أبو بكر , أحمد العش

05:37 م 12/06/2026 تعديل في 05:39 م

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الذي توفي إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي أسفر أيضًا عن إصابة إحدى المتدربات.

أعرب وزير الطيران المدني عن بالغ حزنه للحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وزير الطيران: توفير الرعاية الطبية الكاملة للمتدربة المصابة

وجّه الدكتور سامح الحفني على الفور بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم المطلوبة لها.

كما أعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابة وعودتها إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت.

وزير الطيران: فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب الحادث

كما وجّه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.

وأكد أن التحقيق سيشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والظروف المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وزير الطيران: لا تهاون مع أي مسؤولية أو تقصير

شدد الوزير على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن سلامة الطيران تأتي على رأس أولويات الوزارة.

أكدت وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مختلف قطاعات الطيران المدني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز منظومة السلامة الجوية والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط طائرة تدريب وزارة الطيران المدني مطار أكتوبر حادث طائرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا
سينما

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا

أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026
رياضة محلية

أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
زووم

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
زووم

بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟
اقتصاد

كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان