دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى استثناء الطلاب المتفوقين غير القادرين ماديًا من قرار التحويل من المدارس الرسمية التجريبية إلى "مدارس عربي"، بسبب عدم قدرتهم على سداد المصروفات.

يأتي ذلك بعد إعلان بعض مديريات التربية والتعليم، عن حجب نتيجة طلاب بصفوف النقل بمدارس اللغات وتحويلهم إلى مدارس عادية، بسبب عدم سداد المصروفات.

وطالب جمعة بمنح الطلاب المتفوقين فرصة استكمال مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن دعم التعليم يمثل أولوية وطنية، وقاطرة أساسية للتقدم والتنمية.

مختار جمعة يطالب المجتمع المدني بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين المتفوقين

واقترح جمعة أن تتولى مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتفوقين من غير القادرين، تقديرًا لتفوقهم العلمي وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، مشيرًا إلى أنه يجوز شرعًا سداد هذه المصروفات من أموال الزكاة، سواء بصورة فردية أو جماعية لصالح الطلاب المتعثرين ماديًا.

وأكد وزير الأوقاف السابق أن وزارة التضامن الاجتماعي يمكنها أيضًا الإسهام في هذا الدور، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتعليم لا ينبغي أن يقتصر على الدولة وحدها، بل يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمدنية، وجميع القادرين من أبناء المجتمع.

وشدد وزير الأوقاف السابق على أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الطلاب المتفوقين، متسائلًا عن الأثر النفسي الذي قد يتركه حرمان طالب متفوق من استكمال تعليمه بسبب الظروف المادية لأسرته، مقابل ما يمكن أن يشعر به من تقدير ودعم عندما يجد من يسانده، ويمنحه فرصة مواصلة النجاح والتفوق.

واختتم الوزير السابق تصريحه بالتأكيد على أن رعاية الطلاب المتفوقين غير القادرين تمثل واجبًا مجتمعيًا ووطنيًا، وأن توفير فرص التعليم الجيد لهم يعد من أهم السبل لبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهارًا.