أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توفير عدد 11 سيارة مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع وضعف الخدمة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة تنفيذ أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي.

وأوضحت "الشركة" في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي كإجراء عاجل لضمان استمرار حصول الأهالي على المياه اللازمة للاستخدامات اليومية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه تم توزيع سيارات المياه في عدد من المواقع الحيوية داخل المناطق المتضررة، مع إمكانية طلب سيارات إضافية من خلال الخط الساخن، مشيرة إلى استمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة حتى عودة الخدمة بالكامل.

