حذر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، من الارتفاع المتزايد في معدلات زيادة الوزن والسمنة داخل المجتمع المصري، مؤكدًا أن الظاهرة تمثل تحديًا صحيًا واقتصاديًا خطيرًا يتطلب تكثيف جهود التوعية والتثقيف الغذائي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات احتفالية تسليم جوائز مسابقة "أنت الحل"، والتي تستهدف تشجيع المواطنين على إنقاص الوزن واتباع نمط حياة صحي، عبر مبادرة تحفيزية تجمع بين التوعية الصحية والجوائز المادية.

وقال "عبدالغفار"، إن زيادة الوزن تخضع لمعايير طبية وعلمية دقيقة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في زيادة الوزن، حيث تبلغ النسبة نحو 42%، وهو ما وصفه بـ"الرقم المقلق للغاية".

73% من المصريين يعانون من زيادة الوزن

أوضح وزير الصحة، أن نحو 73% من المصريين يعانون من زيادة الوزن، فيما تصل معدلات السمنة بين السيدات إلى 47%، الأمر الذي يعكس حجم التحديات الصحية المرتبطة بأنماط التغذية غير الصحية وقلة النشاط البدني.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية للسمنة وزيادة الوزن تمثل عبئًا ضخمًا على الدولة، لافتًا إلى أن التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الظاهرة تُقدَّر بنحو 62 مليار جنيه سنويًا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن السمنة تُعد مدخلًا رئيسيًا للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن الأمراض المرتبطة بالسكتات الدماغية وبعض أنواع الأورام.

وكشف الوزير أن متوسط استهلاك الفرد المصري من السكر يبلغ نحو 34 كيلوجرامًا سنويًا، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر بنحو 20 كيلوجرامًا فقط، مؤكدًا أن الإفراط في استهلاك السكريات يمثل أحد أبرز أسباب تفاقم معدلات السمنة والأمراض المزمنة.

وأضاف أن نحو 30% من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيما تبلغ نسبة الإصابة بمرض السكري في مصر نحو 15.5%.

وشدد وزير الصحة على أن علم التغذية "علم كبير ومعقد، ولا يمكن التعامل معه عبر نصائح غير المتخصصين أو المحتوى غير الموثوق على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر العلمية المعتمدة والمتخصصين في المجال الصحي للحصول على المعلومات الغذائية السليمة.