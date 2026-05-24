أرقام مقلقة.. وزير الصحة يكشف ترتيب مصر عالميًا في السمنة

كتب : أحمد جمعة

11:46 ص 24/05/2026
تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض يمثلان أولوية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية التوعية الصحية في تغيير السلوكيات الغذائية الخاطئة والحد من معدلات السمنة.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات احتفالية تسليم جوائز مسابقة "أنت الحل"، والتي تستهدف تشجيع المواطنين على إنقاص الوزن واتباع نمط حياة صحي، عبر مبادرة تحفيزية تجمع بين التوعية الصحية والجوائز المادية.


وقال عبدالغفار إن فكرة المبادرة جاءت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التثقيف والتوعية الصحية للمصريين، مضيفًا: "من السهل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن الأهم هو الحفاظ على صحة المواطن قبل الإصابة بالمرض".


وأوضح الوزير أن المبادرة جاءت ثمرة اجتماعات ونقاشات مطولة لوضع مادة علمية مبسطة وجاذبة للجمهور، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز مفهوم الوقاية من خلال المبادرات الصحية، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة".


وأشار عبدالغفار إلى أن معدلات استهلاك السكريات في مصر تشهد ارتفاعًا كبيرًا، لافتًا إلى أن استهلاك المصريين للسكريات خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تصل إلى 100%، وهو ما وصفه بـ"الرقم الضخم"، مؤكدًا ضرورة التوعية بأسباب الإفراط في تناول السكريات وتأثيراتها الصحية.


وأضاف وزير الصحة أن مصر تحتل المرتبة 15 عالميًا في معدلات السمنة بين البالغين، فيما تأتي في المرتبة 26 عالميًا في معدلات السمنة لدى الأطفال.

وزارة الصحة خالد عبدالغفار 100 مليون صحة السمنة السكر

