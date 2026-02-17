كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص أمطار خفيفة على عدد من المناطق.

بعث شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، برقية تهنئة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث جاء نص التهنئة:



شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، مساء اليوم الاثنين، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، وكبار المسؤولين والشخصيات العامة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.



عقدت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفالية لعرض تفاصيل حفل ختام برنامج «دولة التلاوة»، في موسمه الأول، برعاية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، بمركز مصر الثقافي الإسلامي في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة؛ وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والمهندس أيمن القوصي - العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، ونخبة من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.



تابعت نقابة السادة الأشراف، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وما أثير حول إصدار شهادة نسب للسيدة "وسام رضا إسماعيل ونجليها"، والمعروفة بالفنانة زينة.



