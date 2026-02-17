نشرة منتصف الليل| أمطار متوقعة على القاهرة.. وأول تعليق لنقابة الأشراف بشأن الفنانة زينة
كتب : مصراوي
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص أمطار خفيفة على عدد من المناطق.
شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
بعث شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، برقية تهنئة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث جاء نص التهنئة:
رئيس الوزراء ووزير الرياضة يقدمان العزاء في الدكتور مفيد شهاب - (صور)
شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، مساء اليوم الاثنين، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، وكبار المسؤولين والشخصيات العامة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.
مدبولي يستعرض أولويات الملفات الاقتصادية للمرحلة المقبلة -(تفاصيل)
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لفحص تسجيلات المتسابقين الخمسة واختيار الأول والثاني في "دولة التلاوة"
عقدت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفالية لعرض تفاصيل حفل ختام برنامج «دولة التلاوة»، في موسمه الأول، برعاية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، بمركز مصر الثقافي الإسلامي في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة؛ وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والمهندس أيمن القوصي - العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، ونخبة من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي
تابعت نقابة السادة الأشراف، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وما أثير حول إصدار شهادة نسب للسيدة "وسام رضا إسماعيل ونجليها"، والمعروفة بالفنانة زينة.