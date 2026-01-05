نقيب الفلاحين عن ارتفاع أسعار الطماطم: 15 جنيهًا السعر العادل للفلاح

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الطماطم، موضحًا حجم التكلفة الفعلية لزراعة فدان الطماطم، وحدود تسعير المنتج.

وقال "أبو صدام"، خلال لقائه على قناة صدى البلد، إن وصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهَا يمثل "السعر العادل" الذي يضمن استمرارية الإنتاج، مبينًا أن الفلاح تعرض لخسائر فادحة حين كان يباع الكيلو بـ3 أو 5 جنيهات، وهو سعر يقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية.

وأشار إلى أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل لأرقام مرتفعة، وأن السعر في السوق يتأثر بحلقات الوساطة والنقل، مؤكداً أن الفلاح لا يملك آلية تحديد السعر، بل يخضع الأمر كلياً لقانون العرض والطلب.

وأرجع أبو صدام، التذبذب الذي قد يطرأ على أسعار بعض السلع في الأسواق إلى ما يعرف بـ "فاصل العروات" أو التغيرات الموسمية في الاستهلاك، وليس إلى نقص في المعروض.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا تثنائية نجحت من خلالها في تحقيق مفهوم "الأمن الغذائي" الشامل، مشدداً على أن كافة السلع والاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية وأسعار معقولة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

