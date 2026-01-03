أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته أمر خطير للغاية ينتهك السيادة الدولية.

وقال كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الخطوة الأمريكية تكشف توجه واشنطن نحو إيران كمرحلة تالية، وأضاف أن الصين ستتجه إلى إيران وروسيا لتأمين احتياجاتها النفطية مما يزيد التوترات.

تابع وزير البترول الأسبق أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم يتراوح بين 300 و303 مليارات برميل، مشيراً إلى أن إنتاجها اليومي يصل إلى 3 ملايين برميل مما يمنحها احتياطياً يكفي 362 سنة.

وأكد كمال أن السعودية تحتل المركز الثاني تليها إيران بـ210 مليارات برميل تكفي 145 سنة، بينما الولايات المتحدة في المركز الـ11 باحتياطي يكفي 10 سنوات فقط، لافتًا إلى أن العراق يأتي بعدها.

أشار كمال إلى أن سوق النفط لن تتأثر كثيراً بالأحداث الفنزويلية مع إنتاج عالمي يومي يتراوح بين 102 و105 ملايين برميل، متوقعاً تحسناً طفيفاً في الأسعار قد يصل إلى 55 أو 56 دولاراً للبرميل حسب التطورات المقبلة.