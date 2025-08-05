السيسي يهنئ الأهرام بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤسسة الأهرام وكافة المنتمين إليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها.

وقال السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس جريدة الأهرام العريقة التي احتضنت قممًا فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها، وخرجت أجيالًا من أعلام ورواد الصحفيين، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة

وتوضيح الرؤى.

وأضاف الرئيس: فكان لها هذا الرصيد المميز من التقدير والاعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي.. أطيب التهاني لمؤسسة الأهرام وكافة المنتمين إليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء.

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