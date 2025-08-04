الجبهة الوطنية يستبعد أمين شباب كفر الشيخ

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، استبعاد أمين شباب كفر الشيخ علي مصطفى طه أبو سكين من مهامه، على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من "تصرف وظهور غير لائق" من جانبه.

وجاء القرار استنادًا إلى توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، حيث أصدر السيد القصير، الأمين العام، والنائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي، قرارًا بإعفاء أبو سكين من منصبه بأمانة الشباب بالمحافظة.

وأكد الجزار ضرورة اتخاذ إجراء رادع لحماية صورة الحزب، متضمنًا استبعاده من كافة التشكيلات التنظيمية، مع إخطار أمانة الحزب في كفر الشيخ بتنفيذ القرار

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