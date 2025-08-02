كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حصول 3 وحدات للسكتة الدماغية تابعة لها على جوائز التميز "Angels Awards" من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization)، وذلك عن الربع الثاني من عام 2025.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، في بيان اليوم، أن مستشفيي شبين الكوم التعليمي والمطرية التعليمي حصلا على أعلى تقييم (المستوى الماسي)، بينما حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي -المنضمة حديثًا للخدمة- على تقييم (المستوى البلاتيني)، وذلك ضمن 21 مستشفى مسجلًا في البرنامج على مستوى الجمهورية.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الوحدات التابعة للهيئة سجلت 237 حالة سكتة دماغية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يعادل 37.4% من إجمالي الحالات المسجلة في مصر خلال نفس الفترة.

وأكد أن هذه الجوائز تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بخدمات الطوارئ والوحدات التخصصية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

كما لفت إلى أن مستشفى شبين الكوم التعليمي نال الجائزة للمرة الثامنة، والمطرية التعليمي للمرة الثانية على التوالي، ما يعكس ثبات مستوى التميز.

في المقابل، تمكن مستشفى دمنهور التعليمي من تحقيق تقييم متقدم رغم انضمامه الحديث للخدمة، ما يعكس كفاءة الفرق الطبية بالهيئة.

واختتم "عبد الغفار"، بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس حرص الهيئة على تطوير الخدمة الطبية، من خلال التدريب المستمر للكوادر، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية وفق المعايير العالمية.

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