كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية للمصريين في الخارج انطلقت بسلاسة وتنظيم عالٍ، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت كافة التسهيلات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة في السفارات والقنصليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن العملية بدأت منذ منتصف ليل 31 يوليو بتوقيت نيوزيلندا، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع السفراء يضمن إزالة أي عقبات تواجه الناخبين.

وأوضح البنداري أن الهيئة اعتمدت تقنيات متقدمة لضمان أمان قاعدة بيانات الناخبين، حيث يتم التحقق من هوية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي عبر أجهزة مخصصة يديرها رؤساء اللجان في السفارات، مؤكدًا أن هذه الآليات تتيح للناخبين الوصول إلى مقار التصويت بسهولة.

وتابع أن كل ناخب يحصل على ورقتي تصويت، إحداهما لنظام القائمة والأخرى للنظام الفردي، مع توفير الطباعة في جميع المقار منذ بدء العملية الساعة التاسعة صباحًا.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا وموقعًا رسميًا للتواصل مع الناخبين، إلى جانب خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم المعلومات، مؤكدًا أن هذه القنوات تضمن استجابة فورية لأي استفسارات.

وأكد أن مشاركة المصريين بالخارج، خاصة في الدول العربية، تعكس ارتباطًا وثيقًا بالوطن، حيث تُظهر الكثافة العددية في بعض المقار وحدة المواطنين وتفافهم حول بلدهم.

وأضاف البنداري أن هذه المشاركة تُعد رسالة قوية للعالم بأن المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، يفخرون بإنجازاتهم الديمقراطية، مشددًا على أن الرقابة المستمرة على العملية الانتخابية تضمن عدم وجود تجاوزات.

وشدد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، على أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل عرسًا ديمقراطيًا يعزز مكانة مصر كدولة قانون، داعيًا الجميع للمشاركة لأن "صوتك يصنع فرقًا".