تدريب بالخارج وتحسين ظروف العمل.. تفاصيل مبادرة "بداية طبيب"

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "بداية طبيب"، التي تستهدف تدريب وتأهيل 15 ألف طبيب شاب، ضمن خطة الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين بيئة العمل للأطباء داخل المستشفيات الحكومية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المبادرة تتضمن برامج تدريبية متقدمة للأطباء المصريين في عدد من الدول الرائدة في المجال الطبي، بهدف صقل مهاراتهم السريرية والبحثية، ونقل الخبرات العالمية إلى الداخل المصري، مشيرًا إلى أنه سيجري اختيار 3 أطباء من بين ألف طبيب للسفر للتدريب بالخارج.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتوفير مناخ محفز للأطباء الشباب، عبر توفير فرص للتعليم الطبي المستمر، والتدريب المهني داخل وخارج مصر، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأكد المصدر أن المبادرة تستهدف تحسين بيئة العمل لشباب الأطباء، وتوفير مسارات واضحة للنمو المهني داخل مستشفيات وزارة الصحة، بما يحد من ظاهرة هجرة الكفاءات ويعزز من استقرار المنظومة الصحية.

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