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مدبولي: توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا للدول النامية شرط أساسي للتنمية المستدامة

08:20 م الأحد 06 يوليو 2025
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    مدبولي في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة بريكس
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    مدبولي في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة بريكس
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(أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التأثير الحقيقي لمجموعة "بريكس" يكمن في قدرتها على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة؛ وهو ما يلبي في نهاية المطاف آمال وتطلعات الشعوب لمستقبل مزدهر.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي 6 و7 يوليو الجاري.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان (السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية).. قائلا: "بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بالتزام يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط؛ أود أن أعرب عن خالص تقديري للرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل، على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة (بريكس) السابعة عشرة، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم".

هذا المحتوى من

Asha

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