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محافظ القاهرة: حصر عقارات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط

08:13 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي
  • عرض 6 صورة
    إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي
  • عرض 6 صورة
    إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي
  • عرض 6 صورة
    إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي
  • عرض 6 صورة
    إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي
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كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وعمل تقرير يومي بما تم من إجراءات.

وفي هذا السياق بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي بحي طرة مكون من أرضي و10 أدوار حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أروحهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.

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