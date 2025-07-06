خبير طرق: "الإقليمي" مطابق للمعايير الآمنة.. وهذا سبب الإغلاق المؤقت

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن أعمال الصيانة الجارية على الطريق الدائري الإقليمي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة غلق الطريق في مناطق الصيانة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "تم اليوم زيارة تفقدية للأعمال الإنشائية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبحضور جميع الجهات المعنية والاستشاريين."

وأضاف مهدي: "الطريق من حيث خصائصه الهندسية مطابق للمعايير الآمنة، وما يتم حاليًا هو صيانة جسيمة لأجزاء تعرضت لتلف بسبب الحمولات الزائدة وطبيعة التربة الطينية في بعض المناطق."

وأشار الخبير، إلى أن بعض أجزاء الطريق منشأة على تربة طينية معرضة للهبوط، مما يستدعي أعمال صيانة دورية.

وتابع: "تم اللجوء إلى الرصف الخرساني كحل دائم في المناطق المتضررة، وسيتم غلق اتجاه القادم من إسكندرية الصحراوي إلى السويس الصحراوي مؤقتًا لمدة أسبوع لتعزيز التحويلات المرورية".

وأوضح أن هذا الغلق يهدف إلى زيادة إجراءات الأمان، قائلًا: "سيتم خلال هذا الأسبوع تدعيم اللافتات التحذيرية وزيادة دوريات المرور، مع إعلان البدائل للمواطنين قبل 48 ساعة من الغلق".

وردًا على تساؤلات حول أسباب الحوادث، أكد مهدي أن "64% من حوادث الطرق في مصر تعزى إلى العنصر البشري، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف: "المشكلة ليست في الطريق نفسه، بل في السلوكيات الخاطئة مثل السرعة الزائدة وتناول المخدرات أثناء القيادة".

وشدد على أن التحويلات المرورية المؤقتة آمنة إذا التزم السائقون بالتعليمات، قائلًا: "بعض السائقين يمرون عليها بنفس السرعة والسلوكيات الخطرة، مما يتسبب في الحوادث."

وتطرق مهدي إلى تحدي الحمولات الزائدة، موضحًا أن القانون يفرض غرامات على الحمولات التي تتجاوز الحد المسموح به، لكننا نواجه مشكلات لوجستية في التطبيق الكامل.

وأشار إلى توجيهات الرئيس بتوفير 1000 عربة نقل إضافية لتخفيف الضغط على الطرق، مع تعزيز دور السكك الحديدية في نقل البضائع.

وشدد خبير الطرق على أن الطرق المصرية في حالة جيدة، وما نراه من أعمال صيانة هو استجابة طبيعية لعوامل مثل الحمولات الزائدة وطبيعة التربة، مؤكدًا: "الغلق المؤقت ضرورة لضمان سلامة الجميع، واللجنة الفنية ستقيم الوضع بعد أسبوع لتحديد إمكانية فتح الطريق للنقل الثقيل فقط أو لجميع المركبات، مع تشديد الرقابة على المخالفين".