مدبولي يشارك ممثلاً عن الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة "بريكس"

كتب- أحمد الجندي:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلاً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" في دورتها السابعة عشرة، التي تعقد هذا العام تحت عنوان "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية".

كما ظهر "مدبولي" في الصورة التذكارية الجماعية التي التقطت لقادة الدول الأعضاء في تجمع "بريكس".

الجدير بالذكر، أن النسخة السابعة عشرة من قمة مجموعة "بريكس" تُعقد خلال يومي 6 و7 يوليو الجاري، بمدينة ريو دي جانيرو، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عدد من جلسات العمل التي تجمع قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الحكومات وقادة الدول المشاركين في أعمال القمة.

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