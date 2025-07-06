"نقل الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

وقَّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقدًا جديدًا يهدف إلى دعم البنية التحتية الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع العقد مع شركة "حسن علام للإنشاءات"، بحضور كل من المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع الجهد الفائق.

ويتضمن العقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة جهد 11/66/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ، بنظام تسليم مفتاح.

ويستهدف المشروع تخفيف الأحمال على محطات التحويل المجاورة جهد 66/220 ك.ف، وتحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية، إلى جانب ربط المحطة الجديدة بالشبكة القومية الموحدة؛ بما يُسهم في تعزيز كفاءتها واستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خصوصًا مع التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

ويتم تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، في إطار جدول زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية.

وأكدت رئيسة الشركة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوسيع نطاق تغطيتها؛ بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلن فتح باب التقديم لـ"مدارس التمريض" الثلاثاء.. الشروط والتفاصيل

الإيجار القديم.. هل تنتهي العلاقة الإيجارية حال موت المستأجر قبل الـ7سنوات؟