ظاهرة تزيد الإحساس بالحرارة.. توقعات طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 5 يوليو 2025.

حالة الطقس غدًا السبت

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة.

وأوضحت أن طقس غدًا السبت يشهد شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن حالة الأمواج بالبحر المتوسط تكون من خفيف إلى وارتفاع الموج (1: 1.5) متر، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2.25) متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة غدًا السبت

تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة غدًا السبت، كما يلي:

القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة، بينما تسجل الصغرى 25 درجة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة عظمى قدرها 35 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية

تسجل السواحل الشمالية الغربية اليوم درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، ومحسوسة 34 درجة، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة حرارة عظمى 33 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

درجة حرارة عظمى 39 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد

درجة حرارة عظمى 39 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 41 درجة، والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد

يسجل جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة اليوم، حيث تبلغ العظمى 42 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 43 درجة، بينما تسجل الصغرى 28 درجة.

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