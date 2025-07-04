أسعار العمرة 2026.. اقتصادي و 5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 شاملة تذاكر الطيران.

أسعار العمرة الاقتصادية

قال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة الأربع نجوم

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم 1447هـ تبدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار العمرة الخمس نجوم

أوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

كانت كشفت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن قرار وزير السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2025 بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يحدد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة العاملة خلال موسم العمرة 1447 هـ.

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

رسوم العمرة 2025 للشركات السياحية

أوضحت الغرفة، بحسب خطابها، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الرسوم المقررة تشمل 5000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، إضافة إلى 1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة على البوابة.

وكشفت الوزارة عن إمكانية تحصيل هذه الرسوم نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن يتم إيداعها في الحساب المخصص لدى وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية، ضمن الرسوم المقررة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 لإنشاء البوابة المصرية للعمرة، مع توفير الحساب البنكي لدى البنوك الأهلي المصري، مصر، والقاهرة بكافة فروعها.

وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الشركات تسديد الرسوم المقررة، ورفع قسائم الإيداع على موقع الوزارة في الإدارة المركزية للشركات، ثم تسليم أصول قسائم الإيداع إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية.

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