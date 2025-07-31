مصدر يكشف الأسعار المتوقعة للحج السياحي 2026 - اقتصادي وخمس نجوم

كتب- محمد أبو بكر:



كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، أن ضوابط الحج السياحي 2026، أقرت -حتى الآن- الإبقاء على أسعار الحج للعام الجديد كما كانت في العام السابق دون أي تعديل.



وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، أن اللجنة العليا للحج السياحي لم تُدخل أي تغييرات على تكلفة البرامج، سواء في فئة 5 نجوم أو الاقتصادي.



وأشار المصدر، إلى أن الأسعار مازالت خاضعة لمراجعة الجهات المعنية، وفي انتظار الاعتماد النهائي من قبل وزارة السياحة والآثار.



وبين المصدر، أن أسعار العام السابق، كانت كما يلي:



- (خمس نجوم أ) من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا: 580 ألف جنيه.



- (خمس نجوم ب) من ساحة الحرم وحتى 1250 مترًا: 520 ألف جنيه.



أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران



- (اقتصادي أ) موسم كامل بفنادق وحتى 1250 مترًا: 295 ألف جنيه.



- (اقتصادي ب) موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.



- (اقتصادي ج) تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.



أسعار الحج السياحي بري 2025



- (سياحي بري أ) موسم كامل بفنادق وحتى 1250 مترًا: 260 ألف جنيه.



- (سياحي بري ب) موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.



- (سياحي بري ج) تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.



ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146هـ.



وأكد المصدر، أن شركات السياحة بدأت الاستعدادات المبكرة لتنظيم رحلات الحج، حرصًا على توفير أفضل الخدمات للحجاج، مشددًا على أهمية التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

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