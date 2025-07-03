كتب- عمرو صالح:

بدأ منذ قليل، الاجتماع التنسيقي لحزب مستقبل وطن لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفيما يلي ننشر اسماء المشاركين في الاجتماع...

قائمة ممثلي الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية "من أجل مصر"

1- حزب مستقبل وطن

أحمد عبدالجواد

عبدالهادي القصبي

علاء عابد

حسام الخولي

محمد الجارحي

أحمد دياب

2- حزب الجبهة الوطنية

السيد القصير

ضياء رشوان

3- حزب حماة الوطن

أحمد العطيفي

طارق نصير

4- حزب الشعب الجمهوري

حازم عمر

5- حزب الوفد

عبدالسند يمامة

6- حزب المؤتمر

السعيد غنيم

مجدي مرشد

7- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هيثم الشيخ

8- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

باسم كامل

9- حزب العدل

عبد المنعم إمام

أحمد شديد قناوي

10- حزب الحرية المصري

محمد عطية الفيومي

11- حزب التجمع

السيد عبد العال

12- حزب الإصلاح والتنمية

علاء عبد النبي.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات

"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا

البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين

إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"