كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن رؤيته للأزمة في غزة، متهمًا حركة حماس بالتضحية بالمدنيين الفلسطينيين لحماية قياداتها.

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على فضائية "سكاي نيوز عربية": "حركة حماس تضحي بشعب كامل للحفاظ على سلامتهم وعدم استهداف قياداتها واغتيالهم".

وأضاف عكاشة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك أي مبرر حقيقي لاستمرار الحرب سوى وجود حماس في المشهد، مشيرًا إلى أن الحركة نفسها كانت "صنيعة المخابرات الإسرائيلية في الأصل".

وتابع: "ما يحدث في غزة مأساة لم يشهدها أحد في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، وهي مأساة لا يستطيع أحد أن ينكرها".

وأكد عكاشة أن المدنيين العزل في غزة يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، مضيفًا: "دول ناس عزل اتاخدوا بذنب حماس"، في إشارة إلى المعاناة اليومية التي يعيشها سكان القطاع تحت القصف والحصار.

وتساؤل توفيق عكاشة: "إلى متى سيستمر هذا العبث؟"، معربًا عن أسفه للوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي وصفه بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".