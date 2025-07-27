أحدث صور لأعمال تطوير عمارة تيرينج وعدد من شوارع العتبة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة العتبة، لمتابعة مستجدات أعمال تطوير عمارة تيرينج، إلى جانب الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بشوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب.

وتهدف الجولة إلى متابعة التنفيذ على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على تقدم الأعمال أو تبطئ من معدلات الإنجاز في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وتحسين المرافق والبنية التحتية.

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