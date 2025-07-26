كتب- عمرو صالح:

عقدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، في إطار التحضيرات التنظيمية والاستراتيجية التي يجريها الحزب استعدادًا لخوض الاستحقاق الانتخابي.

شهد الاجتماع، الذي يُعد الأول من نوعه، مشاركة مرشحين محتملين من أمانات الحزب في محافظات أسوان، والنوبة، والشرقية، ومطروح، إلى جانب استكمال مناقشة آراء ومقترحات ممثلي الحزب من القاهرة، والغربية، والإسكندرية.

وتناول اللقاء تقييم الوضع الانتخابي في الدوائر المختلفة، ومراجعة جاهزية الحملات الانتخابية، ومدى تفاعل أعضاء الحزب على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى بحث خيارات الترشح، سواء على النظام الفردي أو ضمن قوائم انتخابية.

كما ناقش الحضور التحالفات الانتخابية المحتملة، والقاعدة الشعبية لكل مرشح، وتحديد أفضل المقار الانتخابية، إلى جانب مراجعة البدائل المطروحة للشعار الانتخابي، والعناصر الأساسية للحملة، وآليات الدعاية والتواصل الفعّال مع المواطنين.

تعزيز التواجد السياسي

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الحزب بهدف تعزيز تواجده السياسي وتفعيل كوادره على الأرض، وتقديم مرشحين قادرين على تمثيل الحزب بشكل فعّال في البرلمان المقبل، وفقًا لرؤية سياسية تعكس مبادئ العدالة والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

المشاركون في الاجتماع

شارك في اللقاء عدد من قيادات الحزب والمرشحين المحتملين، من بينهم:

أحمد عيد – أمين الحزب بالشرقية

محمد الشوبكي – أمين الصندوق بالشرقية

هاني يوسف – قيادي بارز بأسوان

أماني الصباح – قيادية بارزة في الغربية

فائقة عطية – قيادية بالحزب في العلمين ومطروح

عمرو كيلاني – قيادي بالحزب في القاهرة

إكرام الجزار – رئيس لجنة المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وأكدت رئيسة الحزب، في ختام الاجتماع، أن حزب الدستور ماضٍ في بناء خطاب انتخابي يعبر عن طموحات المواطنين، ويعتمد على مرشحين قادرين على التواصل الجاد مع الجماهير وطرح حلول واقعية لقضاياهم.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وموعد انكسار الموجه الحارة

"الرعاية الصحية": خدمات الغسيل الكلوي بأسوان متوفرة بـ6 مستشفيات

وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام