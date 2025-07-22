تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أمجد الشوا: 3,500 طفل في غزة على حافة الموت

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع قد بلغ مستويات كارثية تهدد حياة ملايين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن التجويع القسري وانعدام الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية، يفاقمان معاناة الفلسطينيين يوميًا مشيرا إلى أن ما يقارب 700 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية، مع وجود 3,500 طفل على الأقل في خطر الموت بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال.

هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن المال الحلال ليس هو الغاية وحده، وإنما المقصود أن يكون المال حلالًا طيبًا، موضحًا أن المال الطيب هو الذي يُكتسب من طريق مشروع ويُصرف في أوجه ترضي الله، كالإحسان إلى الأهل، والإنفاق على الفقراء، والعمران، وتحقيق الاستخلاف في الأرض، بينما من يأخذ ماله من مصدر مشروع ثم يصرفه في معصية أو ضرر، فإن ماله لا يُعد طيبًا.

أشرف صبحى: قانون الرياضة يحتاج تحديث عاجل (تفاصيل)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتطوير الرياضة المصرية بهدف ضمان مستقبل شبابي واعد في ظل عالم متغير.

وأوضح صبحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن دوره كوزير يتجاوز إدارة ملف كرة القدم ليشمل تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة والتنمية في القطاع الرياضي بأكمله.

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 22 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا استمرار الارتفاع التدريجي بقيم درجات الحرارة على معظم الأنحاء، إذ يسود طقس يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النية يجب أن تكون حاضرة في كل عبادة، بما في ذلك الوضوء، موضحةً أن محلّ النية في الوضوء يكون قبل الشروع فيه، لا أثناءه.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النية تتحقق عندما يعزم الإنسان على الطهارة امتثالًا لقوله تعالى: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، مشيرةً إلى أن "القيام إلى الصلاة" فُسّر عند الفقهاء على أنه يشمل نية الوضوء، قائلة: "أنا دلوقتي عزمت، يعني نويت أني رايحة أتوضأ، عشان أستبيح الصلاة بالوضوء ده، فدي النية، وده مكانها الصحيح".

هل يجوز عمل عقيقة واحدة لـ3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا رزق الإنسان بعدد من الأبناء وأراد تطبيق سنة العقيقة، فيجوز له أن يذبح عن كل طفل عقيقة مستقلة، أو أن يذبح ذبيحة واحدة كبيرة تجمع النية عن الجميع، بشرط أن تكون الذبيحة مستوفية للشروط الشرعية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال بشأن العقيقة، أنه يمكن ذبح عجل واحد عن جميع الأطفال، على أن يكون العجل لا يقل عن 350 كيلو، أي بنفس شروط الأضحية من حيث السن والوزن والسلامة.

رمضان عبد المعز: اللسان أخطر ما يُهلك الإنسان يوم القيامة

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الكلمة التي ينطقها الإنسان دون تفكير أو مسؤولية قد تكون سببًا في هلاكه يوم القيامة، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذّر من خطورة اللسان في حديثه مع معاذ بن جبل، مشيرًا إلى أن أكثر ما يقود الناس إلى النار هو ما يجنونه من أقوالهم.



وخلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، أشار عبد المعز إلى أن الغيبة، النميمة، الكذب، والتشهير هي من "حصائد الألسنة" التي حذّر منها النبي صلى الله عليه وسلم.